Чиновники хотели потратить 1,7 млрд тенге на ненужный ремонт дорог в Кызылорде

Только что отремонтированные дороги в Кызылорде собирались "залатать" повторно, потратив на это миллионы тенге из бюджета. Необоснованную трату государственных денег предотвратила прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кызылординской области 9 ноября, надзорное ведомство выявило в регионе серьезные нарушения при госзакупках. Оказалось, что местные чиновники хотели потратить 1,7 млрд тенге на капитальный ремонт дорог, которые только что привели в порядок.

В прокуратуре Кызылорды выяснили, что улицу Батырбаева в округе Кызылжарма отремонтировали в 2020 году за 49 млн тенге. После этих работ новый капитальный ремонт дороге не требуется в течение как минимум шести лет. Но местный акимат в 2023 году снова объявил конкурс на ремонт ул. Батырбаева, предложив подрядчику 653,9 млн тенге. Закупку отменили после вмешательства прокуратуры.

Точно таким же образом в Кызылорде собирались повторно отремонтировать улицы Абенова, Досхожина и Сексенбаева на общую сумму в миллиард тенге. Эти тендеры также отменили по требованию прокуратуры.

Ранее сообщалось, что незаконные закупки на 6 млрд тенге отменили в Павлодарской области.