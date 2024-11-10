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Десять человек расстреляли неизвестные в мексиканском баре

Мексика , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 15:02 Фото: pixabay
Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро одноименного штата, по меньшей мере десять человек погибли, семеро пострадали, сообщает Zakon.kz.

По словам главы муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуана Луиса Ортиса, трагедия произошла в субботу, 9 ноября 2024 года. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к зданию бара, затем вошли внутрь и открыли огонь по людям.

"На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", – заявил Ортис в соцсети X управления по общественной безопасности Керетаро.

По его словам, позднее автомобиль, на котором, предположительно, передвигались нападавшие, был обнаружен сожженным в муниципалитете Эль-Маркес штата Керетаро. Полиция также задержала одного человека в рамках расследования происшествия.

Более 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан 9 ноября 2024 года. По данным местной полиции, на станции был совершен теракт.

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