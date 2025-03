Неизвестный расстрелял посетителей паба в Торонто: есть раненые

По информации телеканала CBC News, 11 человек получили травмы разной степени тяжести, состояние некоторых пострадавших оценивают как критическое:

🇨🇦 BREAKING: 11 or more people shot at pub near Scarborough Town Center in Toronto, Canada.



Suspect is still at large. pic.twitter.com/k0K3ttW2vy