Неизвестный расстрелял посетителей паба в Торонто: есть раненые
Фото: pixabay
Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто вечером 7 марта 2025 года. Огонь по посетителям открыл неизвестный мужчина, которого до сих пор не поймали, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала CBC News, 11 человек получили травмы разной степени тяжести, состояние некоторых пострадавших оценивают как критическое:
"Неизвестный, открывший огонь в пабе, в данный момент находится на свободе. Пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел в Скарборо – районе в восточной части города Торонто, Онтарио, Канада".
🇨🇦 BREAKING: 11 or more people shot at pub near Scarborough Town Center in Toronto, Canada.— Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) March 8, 2025
Suspect is still at large. pic.twitter.com/k0K3ttW2vy
Ранее стало известно, что в Аргентине погибли 10 человек во время наводнения, которое случилось из-за сильных дождей на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
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