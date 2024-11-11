Президент Грузии призвала провести новые парламентские выборы

11 ноября Саломе Зурабишвили озвучила предложение о проведении новых выборов в парламент Грузии, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, сейчас в стране настал "политический кризис", а в его решении поможет Европа. Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран:

Финляндии;

Швеции;

Франции;

Литвы;

Латвии;

Эстонии;

Польши;

Германии.

"Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Полную версию пресс-конференции и отдельно отрывок о поддержке Европы Зурабишвили разместила в этот же день, 11 ноября, на своей странице в Х.

The arrival of our friends today, as Georgia faces a profound political crisis, is a strong sign of European support. Europe stands with us, believing in Georgia and in the European spirit of our people.



Our society is rooted in European and democratic values 🇬🇪 🇪🇺 pic.twitter.com/u9nBoyo8ZS — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 11, 2024

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Теперь ЦИК должен опубликовать итоговый протокол 21 ноября. Не позднее чем через 10 дней после этой даты парламенту надо собраться по созыву президента. Однако, если Зурабишвили откажется это сделать, он соберется самостоятельно.

В Тбилиси 4 ноября около четырех тысяч человек вышли на митинг оппозиции.