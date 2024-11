Президент Грузии призвала провести новые парламентские выборы

По ее мнению, сейчас в стране настал "политический кризис", а в его решении поможет Европа. Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран:

Полную версию пресс-конференции и отдельно отрывок о поддержке Европы Зурабишвили разместила в этот же день, 11 ноября, на своей странице в Х.

The arrival of our friends today, as Georgia faces a profound political crisis, is a strong sign of European support. Europe stands with us, believing in Georgia and in the European spirit of our people.



Our society is rooted in European and democratic values 🇬🇪 🇪🇺 pic.twitter.com/u9nBoyo8ZS