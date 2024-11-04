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Новая акция протеста против результатов парламентских выборов проходит в Грузии

Новая акция протеста против результатов парламентских выборов проходит в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 21:53 Фото: Telegram/Paper Kartuli
В грузинской столице Тбилиси 4 ноября около четырех тысяч человек вышли на митинг оппозиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание Paper Kartuli.

Отмечается, что вокруг парламента мобилизованы примерно 200 сотрудников полиции.

На митинге сооснователь партии "Ахали" Ника Мелия снова заявил о коллективном решении оппозиции отказаться от мандатов.

"Без настоящего решения народа не случится больше никаких выборов. Теперь все мы (представители оппозиции) больше не политические конкуренты, мы соратники. В этот парламент не зайдет ни один оппозиционер, мы приняли это решение. (...) Никто не спасет эту страну, эту землю, кроме вас", – сказал Мелия.

Вместе с тем на митинг грузинской оппозиции пришла шведская активистка Грета Тунберг.

Ранее фото с ней опубликовала грузинская квир-активистка Мариам Кварацхелия.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно результатам ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 53,9% голосов, она побеждает и получает право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер также преодолели четыре оппозиционные партии. Однако все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов, так как считают их сфальсифицированными. 28 октября акция протеста против результатов парламентских выборов прошла в Грузии

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