Новая акция протеста против результатов парламентских выборов проходит в Грузии
Об этом пишет местное издание Paper Kartuli.
Отмечается, что вокруг парламента мобилизованы примерно 200 сотрудников полиции.
На митинге сооснователь партии "Ахали" Ника Мелия снова заявил о коллективном решении оппозиции отказаться от мандатов.
"Без настоящего решения народа не случится больше никаких выборов. Теперь все мы (представители оппозиции) больше не политические конкуренты, мы соратники. В этот парламент не зайдет ни один оппозиционер, мы приняли это решение. (...) Никто не спасет эту страну, эту землю, кроме вас", – сказал Мелия.
Вместе с тем на митинг грузинской оппозиции пришла шведская активистка Грета Тунберг.
Ранее фото с ней опубликовала грузинская квир-активистка Мариам Кварацхелия.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно результатам ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 53,9% голосов, она побеждает и получает право единолично формировать правительство.
Пятипроцентный барьер также преодолели четыре оппозиционные партии. Однако все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов, так как считают их сфальсифицированными. 28 октября акция протеста против результатов парламентских выборов прошла в Грузии.