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Парламент Грузии начнет работу после выборов, даже если президент не назначит заседание

грузия, флаг, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 15:18 Фото: pixabay
Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что глава Грузии Саломе Зурабишвили не сможет заблокировать проведение первого заседания нового созыва, сообщает Zakon.kz.

Слова премьер-министра цитирует ТАСС:

"Для проведения первого заседания определен срок в 10 дней, затем Парламент соберется сам. У президента нет никакого ресурса для саботажа, даже если она грубо нарушит конституцию Грузии".

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн, которые установили на 74% участков, охвативших почти 90% избирателей.

По данным ручного подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" – 54,08%, у "Коалиции за перемены" – 10,92%, у партии "Единство – Национальное движение" – 10,12%, у "Сильной Грузии" – 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" – 7,76%. Явка составила 58,84%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против действующих властей и поддерживала перед выборам оппозицию. Она составила так называемую грузинскую хартию, в которой был прописан план реформ на случай суммарной победы оппозиции, которая позволила бы им сформировать коалиционное правительство.

При этом партия "Гахария за Грузию" вслед за тремя крупнейшими оппозиционными партиями не признала результаты парламентских выборов.

27 октября 2024 года в Узбекистане стартовали выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов.

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