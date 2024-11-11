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Случайная покупка принесла американке 250 тысяч долларов

Американка выиграла в лотерее 250 тысяч долларов, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:28 Фото: pixabay
41-летняя жительница Кернерсвилля Келли Спар неожиданно выиграла 250 тыс. долларов, остановившись у супермаркета, чтобы купить в дорогу апельсиновый сок, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, в магазине женщина заметила новые лотерейные билеты, которые только что поступили в продажу.

"Я увидела новые лотерейные билеты и решила купить их", – рассказала она.

Билет оказался выигрышным, обеспечив американку джекпотом. Победительница заявила, что это сумма поменяла ее жизнь. Как отметила женщина, деньги помогут ее семье преодолеть финансовые трудности и осуществить давние мечты.

Ранее сообщалось, что плотник из США нашел 20 долларов на парковке и выиграл миллион.

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