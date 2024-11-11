Случайная покупка принесла американке 250 тысяч долларов

41-летняя жительница Кернерсвилля Келли Спар неожиданно выиграла 250 тыс. долларов, остановившись у супермаркета, чтобы купить в дорогу апельсиновый сок, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, в магазине женщина заметила новые лотерейные билеты, которые только что поступили в продажу.

"Я увидела новые лотерейные билеты и решила купить их", – рассказала она.

Билет оказался выигрышным, обеспечив американку джекпотом. Победительница заявила, что это сумма поменяла ее жизнь. Как отметила женщина, деньги помогут ее семье преодолеть финансовые трудности и осуществить давние мечты.

Ранее сообщалось, что плотник из США нашел 20 долларов на парковке и выиграл миллион.