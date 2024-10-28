Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Плотник из США нашел 20 долларов на парковке и выиграл миллион

Лотерея, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 02:14 Фото: pixabay
Джерри Хикс из Северной Каролины нашел 20-долларовую купюру и выиграл один млн долларов, сообщает Zakon.kz.

20-долларовую купюру мужчина нашел на парковке магазина у дома и решил ее потратить ее на лотерейный билет. Информацию об этом разместили на официальном сайте лотерейной компании.

Для вручения награды его пригласили в штаб-квартиру организации, где ему предложили два варианта получения приза:

  • сразу же забрать 600 тыс. долларов;
  • в течение 20 лет каждый год получать по 50 тыс. долларов.

Мужчина выбрал первый вариант, но после уплаты налогов получил на руки 429 007 долларов. Свой выигрыш он планирует распределить следующим образом:

  • помочь своим детям;
  • выйти на пенсию после работы плотником в 56 лет;
  • отправиться в желаемый ресторан и вдоволь наесться.

Недавно другой американец сорвал куш благодаря сломанному торговому автомату.

Читайте также

Нильских крокодилов и варанов незаконно пытались завезти в Турцию
Находящихся под угрозой исчезновения крокодилов и варанов нашли в аэропорту Турции
исследование
Мантия Земли разделена на две части: появилась новая версия распада суперконтинентов
протесты в Германии
Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась
Алия Абди
США 2024 год Азартные игры Деньги Лотереи Парковки Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: