Из дома алматинца вынесли сейф с 250 тысячами долларов

Полицейские Алматы раскрыли крупную кражу. Стражи порядка задержали 34-летнего жителя Алматинской области по подозрению в краже сейфа с 250 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что гражданин 1989 года проник в чужой частный дом и вынес сейф с крупной суммой денег.

"В момент кражи хозяева дома отсутствовали, за несколько дней до этого они уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частым предпринимателем. В сейфе у него хранились 250 тысяч долларов". Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

"По месту жительства фигуранта проведен обыск. Похищенные деньги он спрятал среди навоза. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела". Ильяс Омирсериков

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24 августа 2023 года в Кокшетау произошла аналогичная ситуация, тогда там из автосалона украли сейф с 30 млн тенге.