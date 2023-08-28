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Из дома алматинца вынесли сейф с 250 тысячами долларов

Из дома алматинца вынесли сейф с 250 тысячами долларов Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полицейские Алматы раскрыли крупную кражу. Стражи порядка задержали 34-летнего жителя Алматинской области по подозрению в краже сейфа с 250 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Алматы уточнили, что гражданин 1989 года проник в чужой частный дом и вынес сейф с крупной суммой денег.

"В момент кражи хозяева дома отсутствовали, за несколько дней до этого они уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частым предпринимателем. В сейфе у него хранились 250 тысяч долларов".Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

"По месту жительства фигуранта проведен обыск. Похищенные деньги он спрятал среди навоза. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела".Ильяс Омирсериков

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

24 августа 2023 года в Кокшетау произошла аналогичная ситуация, тогда там из автосалона украли сейф с 30 млн тенге.

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