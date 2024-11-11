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Умер поэт Дмитрий Сухарев, написавший популярную песню из фильма "Москва слезам не верит"

умер известный поэт Дмитрий Сухарев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 23:10 Фото: pixabay
В возрасте 94 лет умер российский поэт, бард Дмитрий Сухарев, написавший песню "Александра" из фильма "Москва слезам не верит", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал поэт Александр Правиков на своей странице "Вконтакте".

"Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни", – написал поэт.

Российский поэт и биолог Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия – Сахаров) родился 1 ноября 1930 года. Он был автором трудов по физиологии нервных клеток, сборников стихов "Прекрасная волна", "Главные слова", "Ковчег" и других.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался пресс-секретарь российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет.

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