Великобритания обещает избавиться от выброса парниковых газов к 2035 году

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер, пришедший к власти в июле 2024 года, заявил, что Великобритания "укрепляет свою репутацию лидера в борьбе с изменением климата", сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 12 ноября премьер-министр Кейр Стармер заявил, что к 2035 году Великобритания сократит выбросы парниковых газов на 81 процент по сравнению с уровнем 1990 года.

Предыдущее правительство в Лондоне обязалось в 2021 году сократить эти выбросы на 78% по сравнению с 1990 годом.

Стармер рассказал, какие усилия в этом направлении министры уже предприняли.

К примеру, лейбористское правительство пообещало не выдавать новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, а в сентябре закрыло последнюю в Великобритании угольную электростанцию.

Стармер заявил, что Великобритания теперь отдает приоритет проектам в области возобновляемых источников энергии.

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