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Мир

Премьер Великобритании подаст в отставку в ближайшее время – СМИ

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 12:16 Фото: keirstarmer.substack.com
По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня 2026 года представит график ухода с поста на фоне усиления давления внутри Лейбористской партии и роста влияния Энди Бернхема, сообщает Zakon.kz.

По данным источников издания Observer, после серии переговоров с членами кабинета министров, советниками Даунинг-стрит, профсоюзами и партийными спонсорами премьер пришел к выводу, что его положение стало нестабильным. В выходные он обсуждает ситуацию с семьей в Чекерсе и может принять окончательное решение в ближайшее время.

Высокопоставленные представители Лейбористской партии допускают, что уже в понедельник, 22 июня, может прозвучать заявление о "упорядоченном" и поэтапном уходе Стармера, чтобы избежать политического кризиса. При этом союзники подчеркивают, что он не планирует резкого ухода и намерен обеспечить плавную передачу власти.

Ключевым фактором давления называют победу Энди Бернхема на довыборах в Мейкерфилде и его растущую поддержку среди депутатов-лейбористов. По данным сторонников, он может рассчитывать более чем на 200 голосов в парламентской фракции, что дает ему потенциальное преимущество в борьбе за лидерство.

Несколько министров и влиятельных фигур партии, включая представителей экономического и внешнеполитического блока, призвали Стармера обозначить сроки ухода. Обсуждается вариант, при котором он останется до сентября, чтобы обеспечить переход и избрание нового лидера на конференции партии.

При этом на Даунинг-стрит утверждают, что разговоры об отставке остаются спекуляциями, а сам премьер продолжает работу и намерен бороться за пост в случае внутрипартийного голосования.

Ранее армия Британии выделила миллионы, чтобы бороться с наркоманией среди солдат.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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