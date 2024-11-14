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Несмотря на позднюю осень в одном из китайских городов стоит жара

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 04:47 Фото: freepik
Температура в Гуанчжоу (Китай) не опускается ниже уровня, который метеорологическая служба использует для обозначения смены сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в одном из крупнейших городов Китая официально все еще лето, несмотря на то, что уже середина ноября, поскольку температура не опустилась ниже порогового значения, необходимого для смены сезона.

Средняя температура города в настоящее время составляет 24,9 °C, что на 1,2 °C выше исторических средних значений.

Таким образом, Гуанчжоу, жаркий и влажный город с населением около 19 млн человек в южнокитайской провинции Гуандун, побил рекорд жары за последние три десятилетия.

В последние годы в Китае участились экстремальные погодные явления: засухи, наводнения, а периоды сильной жары создают нагрузку на инфраструктуру, особенно на электросети.

Ранее сообщалось, что Сицилия также столкнулась с крупным наводнением.

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