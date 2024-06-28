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Еще одну трассу в Казахстане испортила жара

Жара, трасса, дефекты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:58 Фото: КазАвтоЖол
В Казахстане зафиксирован второй случай порчи республиканской трассы из-за высокой температуры, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об автодороге "Граница РФ (на Самару) – Шымкент".

"27 июня 2024 года в Туркестанской области из-за аномальной жары (+45 - +50 °C) примерно в 19:30 на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" 2155-й км, в направлении Туркестана, на цементобетонном покрытии произошло коробление (поднятие) плит", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

В настоящее время на участке проводятся работы по устранению дефектов и восстановлению дорожного движения. Для этого задействованы 4 единицы техники и 10 дорожных рабочих.

Утром 28 июня стало известно, что на участке автодороги Тараз – Кайнар (244 км) в Жамбылской области образовался дефект из-за сильной жары.

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