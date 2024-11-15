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Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома

Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 07:19 Фото: pixabay
14 ноября толпы жителей Гаити бежали из одного из районов столицы, который захватили банды. На фоне политических беспорядков вспыхнуло насилие. Началась стычка между членами банд и полицией, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, семьи в панике паковали матрасы и мебель в машины и несли свои вещи на головах, покидая район Солино, где в течение последних нескольких дней банды под названием "Вив Ансанм" и полиция вели ожесточенную перестрелку.

Насилие вспыхнуло в столице, когда для восстановления демократического порядка уволили временного премьер-министра. Карибская страна не проводила выборы с 2016 года, в основном из-за насилия со стороны банд.

Банды, подобные "Вив Ансанм", воспользовались моментом политического хаоса.

Они парализовали работу главного аэропорта страны, обстреляв несколько самолетов и ранив одного бортпроводника. ООН заявила, что зафиксировала 20 вооруженных столкновений в Порт-о-Пренсе всего за один день. По оценкам ООН, банды контролируют 85% города.

Поддерживаемая ООН миссия во главе с кенийской полицией, направленная на подавление банд, не смогла подавить насилие.

Ранее сообщалось, что банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей.

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