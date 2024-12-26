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Мир

Вооруженные банды убрали с должности министра здравоохранения Гаити

Вооруженные банды убрали с должности министра здравоохранения Гаити, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 04:59 Фото: pixabay
Министра здравоохранения Гаити отстранили от должности после смертоносного нападения банд на крупнейшую государственную больницу в столице Порт-о-Пренсе, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, госслужащие страны заявляют, что министра здравоохранения Дакенсона Лорте сменит министр юстиции Патрик Пелисье. Это продлится до тех пор, пока официально не назначат нового министра.

24 декабря в здании Главной больницы бандиты открыли беспорядочную стрельбу по репортерам, которые приехали освещать открытие учреждения. Во время нападения они убили двух журналистов и полицейского. Еще семь журналистов получили ранения.

Выживший фотограф Жан Франс Регала рассказал, что журналистов пригласило в больницу министерство здравоохранения, но им не организовали безопасные условия для работы. Сам министр здравоохранения не явился на мероприятие по необъясненным причинам.

Насилие банд усилилось на Гаити после того, как в 2021 году убили президента страны. Считается, что банды контролируют 85% столицы и в начале этого года организовали нападения на главный аэропорт и две крупнейшие тюрьмы страны.

Эта карибская страна изо всех сил пытается организовать выборы, которые восстановят демократическое правление, но пока тщетно.

Ранее сообщалось, что банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома, а также вовлекают в свои преступления все больше детей.

Аксинья Титова
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