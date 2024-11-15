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Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации

Аслан Бжания отказался уходить в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:14 Фото: wikipedia
Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков, охвативших комплекс правительственных зданий в центре Сухума, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, он обратился к своим сторонникам и заявил, что остается в Абхазии и будет работать, как и прежде.

"Руководство, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства Абхазии находятся на местах в Абхазии. И будут находиться на местах, и будут работать дальше. Поэтому просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше", – сказал Бжания.

30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы. Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.

5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.

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