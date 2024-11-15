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Бунт в Абхазии: оппозиционеры утверждают, что президент страны согласился покинуть пост

Оппозиционеры утверждают, что президент Абхазии согласился покинуть пост, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 21:52 Фото: скриншот видео
Абхазские оппозиционеры утверждают, что глава республики Аслан Бжания согласился покинуть свой пост, сообщает Zakon.kz.

По информаци Telegram-канала "Республика", Бжания попросил назначить и.о. президента республики действующего вице-президента Бадру Гунба.

Отмечается, что в эти минуты ведутся переговоры между координационным советом, депутатами парламента и действующим президентом.

Оппозиция предложила два варианта:

  • уходят все – президент, вице-президент, премьер. Лаша Ашуба как спикер Парламента будет исполнять обязанности президента до выборов.
  • президент, вице-президент, премьер уходят. Президент назначает исполняющим обязанности человека, который устраивает все стороны.

30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы. Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.

5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

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