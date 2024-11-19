Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Абхазии подал в отставку

Аслан Бжания, президент Абхазии подал в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:19 Фото: wikimedia
Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке, сообщает Zakon.kz.

К такому решению власти пришли по итогам переговоров с оппозицией.

Как сообщила пресс-служба президента Абхазии 19 ноября, подписано соответствующее соглашение.

Согласно документу, президент Абхазии Аслан Бжания подает заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года. В случае невыполнения данного пункта Бжания отзывает заявление об отставке.

Народное собрание – Парламент Абхазии 19 ноября 2024 года рассмотрит заявление об отставке Бжания.

"Исполняющим обязанности президента Абхазии становится вице-президент Гунба Б. З. Он в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра Абхазии Анкваб А. З. и одновременно на эту должность назначает Бганба В. Р. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии", – говорится в соглашении.

5 ноября в Сухуми оппозиционные общественные организации создали штаб по противодействию ратификации соглашения с Россией, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.

16 ноября Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост. А позже он просил народ не поддаваться на провокации и сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Также президент Абхазии пообещал вернуть ситуацию "в правовое русло".

Читайте также

Австралийка заявила, что стала жертвой романтического мошенничества
Австралийка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, стала жертвой романтического мошенничества
Польша призывает вакцинировать детей от полиомиелита после обнаружения вируса в сточных водах Варшавы
Польша призвала к вакцинации после обнаружения полиомелита в сточных водах Варшавы
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость
Семейная пара из Китая чуть не развелась из-за темной кожи их ребенка
Ирина Капитанова
Абхазия 2024 год Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: