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Студента подозревают в жестоком убийстве восьми человек в китайском училище

Студент зарезал восемь человек в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 22:18 Фото: pixabay
Восемь человек погибли и еще 17 пострадали во время нападения с ножом в училище в китайской провинции Цзянсу. В убийстве подозревают 21-летнего выпускника колледжа Сюй Муджин, сообщает Zakon.kz.

По информации CCTV, полиция задержала подозреваемого на месте трагедии.


"Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом в профессиональное училище в Исине", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, выпускник вернулся в школу и устроил поножовщину после того, как провалил экзамены, не получил аттестат и был недоволен оплатой стажировки.

Ранее сообщалось, что работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа.

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Работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа
Елена Беляева
Китай 2024 год Убийство Убийство
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