Студента подозревают в жестоком убийстве восьми человек в китайском училище

Восемь человек погибли и еще 17 пострадали во время нападения с ножом в училище в китайской провинции Цзянсу. В убийстве подозревают 21-летнего выпускника колледжа Сюй Муджин, сообщает Zakon.kz.

По информации CCTV, полиция задержала подозреваемого на месте трагедии.





"Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом в профессиональное училище в Исине", – говорится в сообщении.

Как пишет издание, выпускник вернулся в школу и устроил поножовщину после того, как провалил экзамены, не получил аттестат и был недоволен оплатой стажировки.

Ранее сообщалось, что работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа.

