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101-летняя принцесса Юрико скончалась в Японии

101-летняя принцесса Юрико скончалась в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 02:35 Фото: Агентство Императорского двора
Японская принцесса Юрико, жена брата императора Хирохито военного времени и старейший член императорской семьи, скончалась после ухудшения здоровья в возрасте 101 года в токийской больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Юрико родилась в 1923 году в аристократической семье и в 18 лет вышла замуж за принца Микасу, младшего брата Хирохито и двоюродного дедушку нынешнего императора Нарухито, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны .

Она рассказала о том, как жила в убежище со своим мужем и маленькой дочерью после того, как их дом сгорел в результате американских бомбардировок Токио в последние месяцы войны в 1945 году.

Юрико вырастила пятерых детей и поддерживала исследования Микасы в области древней истории Ближнего Востока, одновременно исполняя свои официальные обязанности и принимая участие в благотворительной деятельности, включая содействие охране здоровья матери и ребенка. Она пережила своего мужа и всех троих сыновей.

101-летняя принцесса Юрико скончалась в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 02:35

Фото: Дуглас Глинн/Toronto Star

После ее смерти численность быстро сокращающейся императорской семьи Японии сократилась до 16 человек, включая четверых мужчин, в то время как страна столкнулась с дилеммой: как сохранить королевскую родословную, поскольку консерваторы в правящей партии настаивают на сохранении исключительно мужской наследственности.

Закон об императорском доме 1947 года, который в значительной степени сохраняет консервативные японские довоенные семейные ценности, позволяет занимать трон только мужчинам и вынуждает женщин из королевской семьи, которые выходят замуж за простолюдинов, терять свой королевский статус.

Юрико вела здоровую жизнь, будучи столетней старушкой, пока в марте не перенесла инсульт и пневмонию.

Ранее в Новой Зеландии парламент остановил работу из-за ритуального танца.

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