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Мир

Приговоренного к смертной казни заключенного не стало в возрасте 101 года

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 22:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В США в возрасте 101 года скончался Фрэнсис Клиффорд Смит, пробывший за решеткой более 70 лет и считавшийся старейшим заключенным страны. Он до конца дней настаивал на своей невиновности в убийстве, за которое едва не был казнен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Greenwich Time, Смит скончался 25 июня 2026 года в доме престарелых в Коннектикуте, находясь под надзором после условно-досрочного освобождения. Его смерть подтвердил представитель Департамента исполнения наказаний штата.

"За решеткой Смит провел более 70 лет. В 1950 году его признали виновным в убийстве ночного сторожа Гровера Харта, которого застрелили во время ограбления яхт-клуба Indian Harbor в Гринвиче годом ранее. Мужчина до конца жизни настаивал, что не совершал этого преступления", – говорится в сообщении.

По данным People, первоначально Смита приговорили к смертной казни и исполнение приговора назначали восемь раз, однако каждый раз оно откладывалось. В 1954 году смертную казнь заменили пожизненным заключением.

Сомнения в виновности осужденного возникали и после суда. Дело во многом строилось на косвенных доказательствах, а позже другой мужчина заявил, что именно он был соучастником нападения.

Один из следователей также признавался, что не уверен в присутствии Смита на месте преступления. Однако добиться пересмотра дела заключенному так и не удалось.

За десятилетия заключения Смит несколько раз оказывался на свободе. В 1967 году он сбежал из тюрьмы, но спустя 12 дней его поймали. Позже мужчина выходил по УДО, однако вернулся за решетку из-за нарушения его условий. Последние годы жизни он провел в доме престарелых, оставаясь под надзором властей.

Ранее сообщалось, что казахстанца приговорили к пожизненному сроку за страшное преступление против дочери.

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Канат Болысбек
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