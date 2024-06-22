Умерла 101-летняя мать короля футбола Пеле

21 июня ушла из жизни мать легендарного бразильского футболиста Пеле – Селесте Арантес, которой был 101 год. Она скончалась в больнице, в которую поступила неделю назад, сообщает Zakon.kz.

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Последние годы своей жизни престарелая женщина провела в вегетативном состоянии и не была проинформирована о смерти своего знаменитого сына два года назад, передает Apnews. Как заявляют в бразильской футбольной конфедерации, причина смерти Арантес не названа.

"Наши чувства смешанные, глубоко оплакиваем уход Селестиньи, как ласково называл ее сын. В то же время мы бесконечно благодарны за ее существование. Донья Селеста – королева-мать, навсегда запомним ее с любовью в наших сердцах и памяти". Заявление Фонда Пеле

"Сантос", клуб, в котором Пеле играл большую часть своей карьеры, заявил, что его болельщики также сожалеют о смерти матери короля футбола.

"У нее был 101 год вдохновляющей истории жизни. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными невзгодами в жизни ради блага своей семьи". Соболезнования клуба "Сантос"

Эдсон Арантес ду Насименту, всемирно известный как Пеле, был одним из троих детей Селесты Арантес. Изначально она была против того, чтобы ее сын стал профессиональным футболистом, но постепенно изменила свои взгляды по мере того, как сын становился все более успешным.

Сам Пеле умер 29 декабря 2022 года.