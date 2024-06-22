Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умерла 101-летняя мать короля футбола Пеле

Футбол Умерла Короля, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 10:27 Фото: Instagram/pele
21 июня ушла из жизни мать легендарного бразильского футболиста Пеле – Селесте Арантес, которой был 101 год. Она скончалась в больнице, в которую поступила неделю назад, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Последние годы своей жизни престарелая женщина провела в вегетативном состоянии и не была проинформирована о смерти своего знаменитого сына два года назад, передает Apnews. Как заявляют в бразильской футбольной конфедерации, причина смерти Арантес не названа.

"Наши чувства смешанные, глубоко оплакиваем уход Селестиньи, как ласково называл ее сын. В то же время мы бесконечно благодарны за ее существование. Донья Селеста – королева-мать, навсегда запомним ее с любовью в наших сердцах и памяти". Заявление Фонда Пеле

"Сантос", клуб, в котором Пеле играл большую часть своей карьеры, заявил, что его болельщики также сожалеют о смерти матери короля футбола.

"У нее был 101 год вдохновляющей истории жизни. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными невзгодами в жизни ради блага своей семьи". Соболезнования клуба "Сантос"

Эдсон Арантес ду Насименту, всемирно известный как Пеле, был одним из троих детей Селесты Арантес. Изначально она была против того, чтобы ее сын стал профессиональным футболистом, но постепенно изменила свои взгляды по мере того, как сын становился все более успешным.

Сам Пеле умер 29 декабря 2022 года.

Читайте также

Хоккей Финал Кубка Стэнли
"Эдмонтон" в невероятной борьбе сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
Бокс
Боксер Султан Заурбек победил на вечере бокса в Великобритании
Ограбление
Звезду итальянского футбола избили грабители
Куандык Шынасилов
Пеле 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: