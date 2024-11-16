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Сильная турбулентность вынудила европейский рейс вернуться на полпути к Майами

Сильная турбулентность вынудила европейский рейс вернуться на полпути к Майами, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 04:35 Фото: pixabay
14 ноября сильная турбулентность над Гренландией вынудила самолет Scandinavian Airlines, выполнявший рейс Стокгольм-Майами, развернуться и вернуться в Европу, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, на видео с авиарейса 957 авиакомпании Scandinavian Airlines заметна сильная турбулентность, в результате которой некоторые из 254 пассажиров поддались панике, а салон завалило мусором.

Сообщений о серьезных травмах во время полета не поступало.

Пилоты решили развернуться и пролететь около пяти часов обратно в Копенгаген, где самолет осмотрели на предмет повреждений.

Бывший председатель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Самвальт задался вопросом, почему пилоты не выбрали более близкий аэропорт.

"Если бы целостность конструкции самолета была под вопросом, они должны были приземлиться в ближайшем подходящем аэропорту. Вопрос будет в том, вернулись ли они в Копенгаген из соображений удобства или сделали это, потому что посчитали, что это самый безопасный путь?"​ –сказал Сумвальт.

Исследователи полагают, что изменение климата может быть фактором, способствующим более частому возникновению сильной турбулентности. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, выявило 55%-ное увеличение турбулентности над Северной Атлантикой с 1979 года.

Ранее 12 ноября одиннадцать человек получили ранения, когда самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Буэнос-Айреса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности во время полета над Атлантикой.

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