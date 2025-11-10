В США пассажир самолета пытался открыть дверь и развернул аварийные трапы в воздухе

Самолет United Airlines выполнял рейс из американского Индианаполиса в Техас. Во время полета 20-летний Артуро Мартинес решил попытаться открыть дверь самолета и развернуть надувной трап, сообщает Zakon.kz.

По данным People, инцидент произошел еще 5 октября. По информации издания, попытка пассажира открыть дверь не увенчалась успехом, но надувные трапы все же были развернуты. О пострадавших не сообщалось.

Уточняется, что после приземления в аэропорту Джорджа Буша на борт вызвали полицейских, буйного парня арестовали. Пока парень находится под стражей в ожидании следующего заседания суда.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет загорелся во время посадки в Австралии.