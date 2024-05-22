ЧП с авиарейсом Лондон – Сингапур: более 70 пассажиров пострадали из-за сильной турбулентности

Один пассажир скончался, 71 человек госпитализирован после аварийной посадки самолета компании Singapore Airlines, летевшего рейсом из Лондона в Сингапур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Euronews, умершим оказался 73-летний британец, который, предположительно, скончался от сердечного приступа.

В Singapore Airlines сообщили, что самолет Boeing 777, выполнявший рейс SQ321, столкнулся с "внезапной сильной турбулентностью" в воздушном пространстве Мьянмы на высоте 37 000 футов (11 300 м) примерно через 10 часов после вылета из Лондона.

Пилот доложил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и перенаправил лайнер в аэропорт "Суварнабхуми" в Бангкоке.

На борту находились 211 пассажиров (большинство — граждане Австралии, Британии и Сингапура) и 18 членов экипажа.

Ранее сообщалось о другом авиапроисшествии – самолет авиакомпании Air India был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Инцидент произошел 18 мая на рейсе из Бангалора в Кочи. Через несколько минут после вылета у воздушного судна, на борту которого находилось 179 пассажиров и шесть членов экипажа, загорелся двигатель. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт Бангалора. После успешной посадки пассажиры были эвакуированы, а пожар благополучно потушен.