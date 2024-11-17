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В Кыргызстане проходят выборы депутатов местных кенешей

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 11:11 Фото: pexels
Выборы депутатов местных кенешей (советов) стартовали 17 ноября 2024 года в 33 городах и 231 селе Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

В Центризбиркоме республики отмечают, что голосование проводится с 08:00 до 20:00 по местному времени.

"В выборах смогут принять участие чуть более 3 млн зарегистрированных избирателей, для них работают 2437 участков", – добавили в ЦИК.

По информации Кabar, сейчас за места в городских кенешах по партийным спискам соревнуются 4 928 кандидатов. В то же время в 231 айылный кенеш зарегистрированы 10 081 кандидат.

Отмечается, что эти выборы проходят с рядом особенностей. В частности, впервые в Кыргызстане реализовано дистанционное голосование. Для этого по стране открыто 10 избирательных участков. Четыре из них расположены в Бишкеке и шесть – в областных центрах.

За ходом голосования следят 54 международных наблюдателя из Центризбиркомов России, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Молдовы, Монголии, Турции и Узбекистана.

12 ноября 2024 года сотрудники МВД Кыргызской Республики сообщили о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков, нацеленных на насильственный захват власти. По информации полиции, они планировали дестабилизацию общественно-политической ситуации в день выборов в местные кенеши.

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