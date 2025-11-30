#АЭС в Казахстане
Мир

В Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов

Фото: Facebook/KyrgyzPresident
Утром 30 ноября в Кыргызстане началось голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, сообщает Zakon.kz.

По данным Центризбиркома страны, количество избирателей в контрольном списке составляет 4 млн 294 тыс. 243 человека. Для проведения выборов по стране открыты 2513 избирательных участков.

Выборы пройдут по новой системе. В 30 округах будут избраны 90 депутатов – по три от каждого округа. При этом среди избранных не могут быть представители только одного пола.

В 20:00 все избирательные участки в стране закроются и работу продолжат зарубежные участки. Чуть позже станут известны предварительные результаты голосования.

25 сентября парламент прошлого созыва большинством голосов выступил за самороспуск. Тогда предложение, выдвинутое инициативной группой из 32 депутатов, поддержали 84 из 89 парламентариев, присутствовавших на заседании. Это объяснили необходимостью развести парламентскую и президентскую кампании. К слову, президентская запланирована на январь 2027 года.

26 ноября перед саммитом ОДКБ в Бишкеке главы государств-участниц ОДКБ провели неформальную встречу в резиденции "Ала-Арча", где была организована краткая этнокультурная программа.

Алия Абди
Алия Абди
