Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Американцам, недовольным исходом выборов, предлагают дома на Сардинии за 1 доллар

Американцам, недовольным исходом выборов, предлагают дома на Сардинии за 1 доллар, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 16:52 Фото: рixabay
После выборов президента США деревня на итальянском острове Сардиния увидела потенциальную возможность и запустила рекламную кампанию по привлечению покупателей недвижимости из Америки, сообщает Zakon.kz.

Как и многие места в сельской Италии, власти деревни Оллолаи давно пытаются убедить людей переехать сюда, чтобы восстановить ее благосостояние после десятилетий депопуляции. Ветхие дома там продают всего за один евро – чуть больше доллара.

А после результатов голосования 5 ноября, был запущен сайт, нацеленный на потенциальных американских экспатов, предлагающий больше дешевого жилья в надежде, что те, кто расстроен результатом выборов, поспешат купить один из пустующих объектов недвижимости.

"Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии", – говорится на сайте.

Мэр деревни Франческо Колумбу рассказал CNN, что веб-сайт был специально создан для привлечения американских избирателей в преддверии президентских выборов.

"Мы просто действительно хотим, и будем фокусироваться на американцах, прежде всего. Мы, конечно, не можем запретить людям из других стран подавать заявки, но у американцев будет ускоренная процедура. Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню, они – наша выигрышная карта", – сказал он.

Колумбу говорит, что теперь деревня предлагает три уровня размещения: бесплатное временное жилье для определенных цифровых кочевников, дома стоимостью в один евро, требующие ремонта, и готовые к заселению дома по цене до 100 000 евро (105 000 долларов США).

За последнее столетие население Оллолаи сократилось с 2250 до 1300 человек, и каждый год рождалось всего несколько детей. Многие семьи покинули деревню в трудные экономические времена в поисках работы и лучшей жизни.

"Мы специально создали этот сайт сейчас, чтобы удовлетворить потребности США в переселении после выборов. Первая версия нашей схемы цифровых кочевников, запущенная в прошлом году, уже была предназначена исключительно для американцев", – отметил мэр.

По его словам, за последнее время на сайт поступило 38 000 запросов на информацию о домах, большинство из которых – из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в США стартовал четырехлетний кругосветный круиз, рассчитанный на тех, кто хочет провести президентский срок избранного главы государства Дональда Трампа в путешествиях. Круиз под названием Skip Forward ("Промотай вперед") предполагает посещение 140 стран на всех континентах на лайнере Villa Vie Odyssey.

Читайте также

В отставку ушло правительство Узбекистана
В отставку ушло правительство Узбекистана
В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах
В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах
Митинг в Тбилиси разогнали силой
Полиция силой разогнала митинг в Тбилиси
Ирина Капитанова
Недвижимость Италия США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Минфин, кабмин, декларация
8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: