Мир

Айтишников из Дубая завлекают в Узбекистан

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 08:48 Фото: freepik
Узбекистан запустил международную кампанию по привлечению IT-специалистов, дислоцирующихся сейчас в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В стране запустили масштабную кампанию по выдаче IT-виз на фоне обострения военной ситуации на Ближнем Востоке, которая мощно затронула ОАЭ. В рекламных материалах IT Park Uzbekistan разработчикам и технологическим предпринимателям предлагают переехать в Узбекистан. В этом аспекте страна позиционирует себя как политически нейтральная и безопасная.

В объявлении говорится о возможности получить IT-визу сроком 3+2 года и рассчитывать на полную поддержку со стороны правительства. Потенциальным желающим также обещают зарплату до четырех тысяч долларов в месяц, наличие более 2600 технологических компаний и сравнительно низкую стоимость жизни.

Фото: Instagram/itpark_uz

Тем временем в самом Дубае готовы наказывать за публикацию слухов и сомнительных видео в соцсетях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
