В США запустили круиз для тех, кто хочет "пережить" президентский срок Трампа
Фото: pixabay
В США стартовал четырехлетний кругосветный круиз, рассчитанный на тех, кто хочет провести президентский срок избранного главы государства Дональда Трампа в путешествиях, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Business Insider, круиз под названием Skip Forward ("Промотай вперед") предполагает посещение 140 стран на всех континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Участникам предлагаются различные пакеты, в том числе "Промежуточные выборы", с возвращением в США после выборов в Конгресс осенью 2026 года, а также билеты на один или три года.
Стоимость одноместной каюты с опцией "все включено" на весь период составляет от 255,9 тысячи долларов, двухместный номер — 319 тысяч долларов. Пассажирам будут доступны зоны для фитнеса и спа-процедуры, а также алкогольные напитки во время обеда и ужина.
Ранее сообщалось, что Том Хэнкс покинул США после победы Дональда Трампа на выборах.
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