Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, сообщает Zakon.kz.

Как указано на сайте МУС, палата предварительного производства выдала ордера на арест двух лиц, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года – дня, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест.

По данным документа они "несут уголовную ответственность за следующие преступления в качестве соучастников за совершение деяний совместно с другими лицами: военное преступление в виде голода как метода ведения войны; и преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний".

"Палата также нашла разумные основания полагать, что г-н Нетаньяху и г-н Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление, заключающееся в преднамеренном направлении нападения на гражданское население... ...Палата посчитала, что имеются разумные основания полагать, что оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество, по крайней мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

Между тем, советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что решение МУС является поддержкой "кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом", пишет РБК.

"Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля", — написал Гендельман в Telegram-канале.

Заявление на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галланта в палату предварительного производства МУС подал прокурор Карим Хан в мае. По его мнению, политики несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в ходе военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.