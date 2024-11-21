Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали ордер на арест Нетаньяху и Галанта
Фото: wikimedia/Avi Ohayon
Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о том, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".
Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению информацию от МУД и напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС.
"Мы приняли к сведению эти решения МУС… Эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны ЕС", – заявил он на пресс-конференции в Иордании.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript