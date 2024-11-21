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Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд, ордера на арест, Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 19:44 Фото: wikimedia/Avi Ohayon
Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о том, что ордер МУС "отвечает интересам Палестины и будущему палестинской проблемы".

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению информацию от МУД и напомнил, что эти решения обязательны к исполнению для участников, включая страны ЕС.

"Мы приняли к сведению эти решения МУС… Эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны ЕС", – заявил он на пресс-конференции в Иордании.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС.

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Елена Беляева
Евросоюз Нетаньяху Биньямин Израиль Израиль и Палестина 2024 год Политика Внешняя политика
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