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Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля

Требует выдать ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:51 Фото: icc-cpi.int
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, Израиль может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Он также просит выдать ордер на арест трех лидеров движения ХАМАС.

С соответствующим требованием он обратился в палату предварительного производства. Прокурор указал на собранные доказательства, которые дают МУС "разумные основания" обвинять Нетаньяху и Галанта в военных преступлениях в секторе Газа с 8 октября минувшего года.

"На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 года", – говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа на данный момент находятся в тупике.

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