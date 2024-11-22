Сервис для анонимных претензий к начальнику создали в США

Американская компания запустила сервис для анонимных претензий в адрес руководства, сообщает Zakon.kz.

К примеру, обиженный на свое руководство сотрудник перечисляет работнику платного сервиса жалобы и претензии, которые хочет озвучить боссу. С полученной информацией работник сервиса подходит к начальнику и высказывает ее от лица подчиненного. Также можно "отругать" босса по телефону, если он избегает встречи. Об этом пишет The Economist Times.

Работник сервиса обязан следовать поставленной задаче, несмотря на обстановку и то, насколько зол руководитель. Компания не раскрывает имени клиента.

Услуга популярна у подчиненных, которые:

не могут высказать в лицо начальнику все, что думают;

вынуждены подчиняться эмоциональным людям, переходящим личные границы.

Сервис разработан для создания уважительной и отзывчивой рабочей среды. Сейчас компания расширяется и нанимает сотрудников.

"Нам требуются люди, способные отчитывать так, как родитель ругает своего ребенка", – отмечает компания-услугодатель.

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