Как анонимно сообщить о наркопреступлениях в Казахстане

МВД опубликовало телефоны для анонимных сообщений о наркопреступлениях, сообщает Zakon.kz.

В Комитете по противодействию наркопреступности МВД призвали обращать внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщать о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом.

"Мы оставляем контакты для обратной связи по каждому региону. Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД РК

В Кыргызстане оперативники ликвидировали крупный колл-центр мошенников. Местные правоохранители уверены, что он действовал под руководством казахстанцев.