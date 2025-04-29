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Как анонимно сообщить о наркопреступлениях в Казахстане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:30 Фото: Zakon.kz
МВД опубликовало телефоны для анонимных сообщений о наркопреступлениях, сообщает Zakon.kz.

В Комитете по противодействию наркопреступности МВД призвали обращать внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщать о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом.

"Мы оставляем контакты для обратной связи по каждому региону. Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД РК

В Кыргызстане оперативники ликвидировали крупный колл-центр мошенников. Местные правоохранители уверены, что он действовал под руководством казахстанцев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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