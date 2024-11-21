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Лучшую компьютерную игру года выбрали в США

Геймеры выбрали лучшие игры года, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 23:41 Фото: pixabay
Начинается сезон вручения важнейших наград в игровой индустрии. Первая на очереди церемония Golden Joystick Awards 2024. В прямом эфире геймерам объявили победителей премии в разных категориях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, титул "Ультимативной игры года" получила Black Myth: Wukong. Satisfactory победила в номинации "Лучшая игра года на ПК", а Helldivers 2 стала лучшей игрой года на консолях. В категории "Лучшая игра в раннем доступе" победила Lethal Company.

Кроме того, Final Fantasy VII Rebirth получила награды в категориях "Лучшее повествование", "Лучший саундтрек", "Лучший исполнитель главной роли" (Коди Кристиан – Клауд) и "Лучший исполнитель второго плана" (Бриана Уайт – Айрис).

Helldivers 2 также удостоена звания лучшей многопользовательской игры. В категории "Лучшая инди-игра" победила Balatro, а за лучший визуальный дизайн награду получила Black Myth: Wukong. Студией года стала Team Asobi, создавшая Astro Bot.

Лучшим игровым устройством признан Steam Deck OLED, а в категории "Прорыв года" победил инди-проект Balatro, созданный одним разработчиком. Лучшим дополнением стало Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

Самой ожидаемой игрой по версии геймеров стала Grand Theft Auto VI.

Отметим, что Game Awards только что объявила номинантов на церемонию этого года, которую планируют провести 12 декабря в Лос-Анджелесе.

Ранее в конце августа в социальных сетях разразился скандал из-за низких оценок китайской игры Black Myth: Wukong в западной прессе.

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