Кто может запретить водителям автобусов использовать телефон, рассказали в Минтруда
Представители СМИ отметили, что действующие стандарты охраны труда разрабатывались в то время, когда еще не было ни смартфонов, ни социальных сетей – а значит, и потенциальных рисков, связанных с их использованием. В связи с чем журналисты уточнили, не планируется ли министерством инициировать внесение изменений в эти стандарты, чтобы запретить использование телефонов водителей автобусов, потому что есть жалобы на них со стороны казахстанцев.
"Именно работа автопарков волнует. Мы рассматриваем внесение изменений в законодательные акты, касающиеся вопросов рабочего места, то есть стандарта безопасного рабочего места. Да, мы понимаем, есть человеческий фактор – человек, находясь за рулем, не должен пользоваться сотовым телефоном. Но мы, как пассажиры, знаем, что водители часто смотрят в телефон, отвлекаются – это мы сами видим. В первую очередь, это вопрос соблюдения самими водителями требований безопасности и охраны труда. Во-вторых, это ответственность самих работодателей – обеспечить безопасность производственных условий, то есть соблюдение техники безопасности при пассажирских перевозках", – сказал Ерболат Абулхатин.
Спикер подчеркнул, что некоторые работодатели, стремясь выполнить план перевозок и увеличить выручку, нередко закрывают глаза на грубые нарушения – например, когда водитель, отработав положенную смену, вновь выходит на линию. По его словам, такая практика будет кардинально пересмотрена.
"По другим городам не скажу, но в Астане все автобусы новые, везде установлены камеры – и над водителем, и в салоне. То есть, если водитель использует телефон, это видно диспетчерской, и ему может грозить отстранение от смены", – ответил Ерболат Абулхатин.
Он также считает, что вопрос запрета использования телефона на рабочем месте должен быть рассмотрен работодателями.
Ранее аким столицы Женис Касымбек ответил, могут ли ограничить скорость общественного транспорта в Астане.