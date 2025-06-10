Кто может запретить водителям автобусов использовать телефон, рассказали в Минтруда

У председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболата Абулхатина спросили, могут ли водителям автобусов запретить пользоваться мобильными телефонами во время работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что действующие стандарты охраны труда разрабатывались в то время, когда еще не было ни смартфонов, ни социальных сетей – а значит, и потенциальных рисков, связанных с их использованием. В связи с чем журналисты уточнили, не планируется ли министерством инициировать внесение изменений в эти стандарты, чтобы запретить использование телефонов водителей автобусов, потому что есть жалобы на них со стороны казахстанцев.

"Именно работа автопарков волнует. Мы рассматриваем внесение изменений в законодательные акты, касающиеся вопросов рабочего места, то есть стандарта безопасного рабочего места. Да, мы понимаем, есть человеческий фактор – человек, находясь за рулем, не должен пользоваться сотовым телефоном. Но мы, как пассажиры, знаем, что водители часто смотрят в телефон, отвлекаются – это мы сами видим. В первую очередь, это вопрос соблюдения самими водителями требований безопасности и охраны труда. Во-вторых, это ответственность самих работодателей – обеспечить безопасность производственных условий, то есть соблюдение техники безопасности при пассажирских перевозках", – сказал Ерболат Абулхатин.

Спикер подчеркнул, что некоторые работодатели, стремясь выполнить план перевозок и увеличить выручку, нередко закрывают глаза на грубые нарушения – например, когда водитель, отработав положенную смену, вновь выходит на линию. По его словам, такая практика будет кардинально пересмотрена.

"По другим городам не скажу, но в Астане все автобусы новые, везде установлены камеры – и над водителем, и в салоне. То есть, если водитель использует телефон, это видно диспетчерской, и ему может грозить отстранение от смены", – ответил Ерболат Абулхатин.

Он также считает, что вопрос запрета использования телефона на рабочем месте должен быть рассмотрен работодателями.

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