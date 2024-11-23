Бабушка, созданная искусственным интеллектом, дает отпор мошенникам

Дейзи – бабушка, созданная искусственным интеллектом, британской телефонной компанией Virgin Media O2. Единственная ее цель – целый день общаться с мошенниками, чтобы этим не пришлось заниматься реальным людям, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Дэйзи запустили 14 ноября и она уже провела более 1000 бесед с мошенниками, самая длинная из которых длилась около 40 минут. Она раздражала их своей технической безграмотностью и тратила их время, рассказывая не имеющие отношения к делу истории о своих внуках.

Хотя Дэйзи может звучать как человек, по сути она является большой языковой моделью ИИ с характером бабушки. Она функционирует, слушая мошенников и переводя их голос в текст. Затем ИИ просматривает большую базу данных, чтобы найти подходящий ответ, и переводит текст в речь.

Компания сообщила журналистам CBS, что они работали с известными мошенниками, чтобы обучить Дэйзи, и использовали тактику, называемую "раздачей номеров", чтобы добавить номер телефона Дэйзи в "онлайн-списки жуликов".

По мнению разработчиков, Дейзи является напоминанием о том, что каким бы убедительным ни был человек на другом конце провода, он не всегда тот, за кого вы его принимаете.

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