Белый дом заинтриговал американцев фотографией Камалы Харрис
Фото: Instagram/whitehouse
23 ноября фотография вице-президента США вызвала ажиотаж среди жителей страны, сообщает Zakon.kz.
Все дело в подписи, которая сопровождает неоднозначное фото Харрис, которая словно прощается, прежде чем войти на борт самолета.
"Строим светлое будущее для каждого американца", – подписала фото Харрис пресс-служба Белого дома на странице в Instagram.
В соцсетях тут же принялись разгадывать смысл сообщения, ведь Харрис до сих пор находится в отпуске и отдыхает на Гавайях. Самой популярной версией пока является мысль, что таким образом подразумевается прощание вице-президента с работой в администрации.
"Ваш уход с Байденом действительно сделает нашу страну светлой", – не без сарказма отреагировали на публикацию комментаторы.
А ведь еще сразу после провальных для Харрис выборов у нее был вполне реальный шанс войти в мировую историю в качестве первой женщины президента.
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