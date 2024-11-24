Белый дом заинтриговал американцев фотографией Камалы Харрис

23 ноября фотография вице-президента США вызвала ажиотаж среди жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Все дело в подписи, которая сопровождает неоднозначное фото Харрис, которая словно прощается, прежде чем войти на борт самолета.

"Строим светлое будущее для каждого американца", – подписала фото Харрис пресс-служба Белого дома на странице в Instagram.

В соцсетях тут же принялись разгадывать смысл сообщения, ведь Харрис до сих пор находится в отпуске и отдыхает на Гавайях. Самой популярной версией пока является мысль, что таким образом подразумевается прощание вице-президента с работой в администрации.

"Ваш уход с Байденом действительно сделает нашу страну светлой", – не без сарказма отреагировали на публикацию комментаторы.

А ведь еще сразу после провальных для Харрис выборов у нее был вполне реальный шанс войти в мировую историю в качестве первой женщины президента.