Камалу Харрис снова заподозрили в алкоголизме
Фото: Instagram/vp
Вице-президент США вновь дала повод американцам для сомнительных разговоров о себе, сообщает Zakon.kz.
Таким неоднозначным выводам послужило видео, которое накануне опубликовала Демократическая партия на своей странице в Х. В ролике грустная Камала неторопливо размышляла о "силе" своих сторонников.
"Не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября. У вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", – повторяла Харрис.
Vice President @KamalaHarris’ message to supporters. pic.twitter.com/x5xMUGTtkz— The Democrats (@TheDemocrats) November 26, 2024
Комментаторы заметили, что Харрис выглядит довольно странно. Некоторые из них выразили уверенность, что Камала немного "приняла на грудь":
- "Скажите честно... Она пьяна?"
- "Зачем демократы выложили это видео с явно пьяной Камалой?"
- "Разве уместно показывать ее, когда она пьяна?"
- "Это шутка? Это ужасное видео".
Впервые о пристрастии Харрис к алкоголю заговорили в конце октября.
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