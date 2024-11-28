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Камалу Харрис снова заподозрили в алкоголизме

США, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 07:07 Фото: Instagram/vp
Вице-президент США вновь дала повод американцам для сомнительных разговоров о себе, сообщает Zakon.kz.

Таким неоднозначным выводам послужило видео, которое накануне опубликовала Демократическая партия на своей странице в Х. В ролике грустная Камала неторопливо размышляла о "силе" своих сторонников.

"Не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября. У вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу", – повторяла Харрис.

Комментаторы заметили, что Харрис выглядит довольно странно. Некоторые из них выразили уверенность, что Камала немного "приняла на грудь":

  • "Скажите честно... Она пьяна?"
  • "Зачем демократы выложили это видео с явно пьяной Камалой?"
  • "Разве уместно показывать ее, когда она пьяна?"
  • "Это шутка? Это ужасное видео".

Впервые о пристрастии Харрис к алкоголю заговорили в конце октября.

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