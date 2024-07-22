Сколько пожертвовали американцы на предвыборную кампанию Камалы Харрис
Фото: Instagram/kamalaharris
На предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис за несколько часов американцы собрали рекордные более 46 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает платформа для сбора средств ActBlue.
"Сторонники среди рядовых американцев собрали 46,7 млн долларов через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", – сообщается в аккаунте ActBlue в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместе с тем глава Белого дома поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократической партии.
Позже Камала Харрис сделала первое заявление после решения Байдена.
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