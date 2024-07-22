Сколько пожертвовали американцы на предвыборную кампанию Камалы Харрис

Фото: Instagram/kamalaharris

На предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис за несколько часов американцы собрали рекордные более 46 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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