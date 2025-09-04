#АЭС в Казахстане
Мир

Новая прическа Греты Тунберг стала объектом шуток и вызвала скандал в Сети

Прическа Греты Тунберг, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 06:16 Фото: Facebook/gretathunbergsweden
Из-за новой прически шведская экологическая активистка Грета Тунберг на днях подверглась насмешкам и спорам в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Из-за нового стиля шведскую активистку сравнили со злодеем из "Шрека" Лордом Фаркуадом. Такую шутку позволила себе американская блогерша и бывшая журналистка Fox News Меган МакКейн.

"Я отказываюсь всерьез воспринимать слова о политике от того, кто носит кривую челку и выглядит как чертов Лорд Фаркуад", – заявила МакКейн.

Фото: X/jewpsy418

Ее сравнение не осталось без внимания. Сочувствующие Грете Тунберг обвинили МакКейн в лицемерии. По их мнению, политические заявления человека не имеют ничего общего с внешним видом.

"Я отказываюсь всерьез воспринимать слова о политике от той, кто судит людей по их внешности, хотя она сама меняет парики чаще, чем Бейонсе", – ответил экс-журналистке один из пользователей соцсетей.

Днями ранее флотилия Греты Тунберг не смогла добраться до сектора Газа и вернулась в порт Барселоны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
