Женщины с чемоданами провели протестный марш в Тбилиси

Участницы марша протеста провезли по городу чемоданы и оставили их возле стеклянной резиденции экс-премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили. Акцию подробно освещала журналист Мариям Никурадзе на своей странице в Х.

A lot of women have suitcases with them as the topic of demo is protesting forced emigration, as well as rigged election. March is in Sololaki now, going to Ivanishvili's business center. pic.twitter.com/8hilJHsbxQ