В Тбилиси протестующие прорвались к президентскому дворцу

В столице Грузии вечером 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошли массовые акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание Сivil.ge, митингующие сломали ограждение у президентского дворца на улице Атонели, также известного как дворец Орбелиани, и проникли на его территорию. На месте произошли столкновения с силами правопорядка.

Полиция для разгона демонстрантов применила водометы и слезоточивый газ. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов.

