#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

В Тбилиси протестующие прорвались к президентскому дворцу

Тбилиси, Грузия, акции протеста, дворец , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 23:00 Фото: pixabay
В столице Грузии вечером 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошли массовые акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание Сivil.ge, митингующие сломали ограждение у президентского дворца на улице Атонели, также известного как дворец Орбелиани, и проникли на его территорию. На месте произошли столкновения с силами правопорядка.

Полиция для разгона демонстрантов применила водометы и слезоточивый газ. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в злоупотреблении властью и легализации незаконных доходов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК
22:35, Сегодня
Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК
Юлия Путинцева разгромила соперницу за 11 минут на турнире в Китае
21:08, Сегодня
Юлия Путинцева разгромила соперницу за 11 минут на турнире в Китае
Две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ
20:00, Сегодня
Две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: