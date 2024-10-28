В Афганистане женщинам запретили разговаривать друг с другом

Глава Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Мохаммад Халид Ханафи выступил с новым заявлением. Теперь в Афганистане женщинам запрещено публично разговаривать не только с мужчинами, но и с другими женщинами, сообщает Zakon.kz.

Более того, согласно его запрету, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса.

Таким образом, как отмечено в публикации издания Bild, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

О новых правилах для женщин стало известно летом 2024 года.

Законы, занимающие 114 страниц и включающие 35 статей, касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Вот некоторая часть из новых запретов:

женщины не смогут носить одежду, открывающую их лица, в общественных местах;

женщины не будут выступать публично;

женщины не будут смотреть на мужчин, с которыми они не связаны;

мужчины не будут смотреть на женщин, с которыми они не связаны;

картинки и фотографии живых существ не будут использоваться в СМИ;

женщины не будут ездить на транспорте в одиночку.

Позднее власти страны выступили с обращением. Они утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин.

Кроме того, афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета. Отныне водителям запрещено выезжать на дороги до завершения процесса перекраски своих автомобилей из желтого в бело-голубой цвет.