ООН обвинила Израиль в сексуализированном насилии в секторе Газа
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Эксперты по правам человека, поддерживаемые ООН, 13 марта обвинили Израиль в "систематическом использовании сексуализированного, репродуктивного и другого насилия" в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.
По информации NBC News, обвинения прозвучали в одном из подробных докладов.
Комиссия задокументировала ряд нарушений, совершенных против палестинских женщин, мужчин, девочек и мальчиков, и обвинила израильские силы безопасности в изнасилованиях в отношении палестинских заключенных.
Израиль отрицает какие-либо систематические злоупотребления в отношении заключенных и заявляет, что принимает меры в случае нарушений.
Ранее сообщалось, что активисты, поддерживающие Палестину, атаковали гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии.
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