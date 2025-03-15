ООН обвинила Израиль в сексуализированном насилии в секторе Газа

Эксперты по правам человека, поддерживаемые ООН, 13 марта обвинили Израиль в "систематическом использовании сексуализированного, репродуктивного и другого насилия" в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, обвинения прозвучали в одном из подробных докладов.

Комиссия задокументировала ряд нарушений, совершенных против палестинских женщин, мужчин, девочек и мальчиков, и обвинила израильские силы безопасности в изнасилованиях в отношении палестинских заключенных.

Израиль отрицает какие-либо систематические злоупотребления в отношении заключенных и заявляет, что принимает меры в случае нарушений.

Ранее сообщалось, что активисты, поддерживающие Палестину, атаковали гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии.