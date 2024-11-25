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Цены на кофе достигли самого высокого уровня за 27 лет

Цены на кофе достигла самого высокого уровня за 27 лет, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 21:57 Фото: freepik
Фьючерсы на поставку арабики в декабре 2024 года подорожали почти на 2,5%, достигнув 330,4 доллара за 37,5 фунта. С начала года цена необжаренных зерен выросла на 64%, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует данные лондонской биржи ICE.  Арабика достигла максимальной цены с 1997 года из-за опасений по поводу урожая у ведущих производителей, от Бразилии до Вьетнама. Также увеличился в цене робуст, используемый для производства растворимого кофе, такие цены не фиксировались с 1970-х годов.

Опасения усиливаются, что поставки из Бразилии могут замедлиться из-за длительной засухи, повредившей кофейные деревья и потенциально сократившей урожай в следующем сезоне.

Из-за тайфуна и редких дождей во Вьетнаме, ведущем производителе робусты, ожидается сокращение урожая более чем на 7% и 20% соответственно.

На фоне этих событий цены на робусту, обычно в два раза дешевле арабики, порой превышали стоимость более дорогого сорта. В условиях дефицита зерен цена кофе стремительно росла, не раз обновляя исторические рекорды.

Ранее сообщалось, какие продукты нельзя запивать чаем и кофе.

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