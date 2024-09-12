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Какие продукты нельзя запивать чаем и кофе

советы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 22:34 Фото: pixabay
Американский фармацевт и диетолог Дебора Грейсон рассказала о том, что чай и кофе не стоит употреблять вместе с красным мясом и зелеными листовыми овощами, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется издание Daily Mail, химические вещества – полифенолы, содержащиеся в этих горячих напитках, препятствуют усвоению железа. Это минерал, который жизненно важен для транспортировки кислорода по организму. Именно кислород обеспечивает нормальную работу иммунной системы и помогает людям оставаться энергичными. Дефицит железа может привести к анемии. Это состояние обычно характеризуется частой усталостью, слабостью, сонливостью, выпадением волос и повторяющимися простудными заболеваниями.

Фармацевт отметила, что железом богато красное мясо (говядина, баранина, свинина), брокколи, шпинат, капуста, кольраби, руккола, мангольд и зеленый салат. Полифенолы, в свою очередь, содержатся в фруктах, овощах и специях, хотя и в гораздо меньшем количестве по сравнению с чаем и кофе.

Эксперт рассказала изданию, что растительные соединения под названием таннины и оксалаты, входящие в состав вина, также известны своим железоблокирующим действием. По этой причине Грейсон рекомендует избавиться от привычки сочетать стейк с вином.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему психологи не рекомендуют пить кофе перед походом в магазин.

Елена Беляева
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