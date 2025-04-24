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Происшествия

Школьник "заминировал" ТРЦ в Костанае

Ложное сообщение, теракт, взрывное устройство, бомба , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 19:17 Фото: polisia.kz
В Костанае установили автора ложного сообщения о минировании торгового центра, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о потенциальной угрозе поступил в полицию от начальника службы безопасности одного из торговых центров. Причина – звонок с анонимного номера с сообщением о якобы заложенном в ТЦ взрывном устройстве.

Экстренные службы сразу прибыли на место, но, прочесав территорию, никаких опасных предметов не обнаружили.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность звонившего. Им оказался учащийся одной из местных школ. В присутствии законного представителя подросток признался в содеянном, пояснив, что сделал это из хулиганских побуждений, не осознавая серьезности последствий", – рассказали в полиции.

Сейчас с подростком работают следователи, психолог и социальный педагог. Его мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Между тем акима сельского округа им. Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области Ляззат Бердыбаеву оштрафовали почти на 40 тыс. тенге из-за фотографии с желтыми тюльпанами. Подробнее об этой истории читайте здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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